NVIDIA GTX 1650 вновь появилась в тестовых программ

GeForce GTX 1650 от Nvidia снова появилась в базе данных тестовых программ. На этот раз в Final Fantasy XV, где мы раньше видели GTX 1650 в 3DMark . Самая новая карта семейства GTX 16 была впервые выпущен до 30 апреля. В тесте Final Fantasy 1650 работает примерно так же как GTX 1050 Ti.

1650 должна получить объем 4 ГБ видеопамяти GDDR5, а графический чип TU117 станет сердцем графического процессора. Кроме того, упоминается GTX 1650 Ti, которая должна связать сопоставимые характеристики с более новой памятью GDDR6. Эта версия Ti поступит в продажу чуть позже. Так же говорят о дате досрочного выпуска: GTX 1650 должна быть выпущена 22 апреля.