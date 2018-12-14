NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти подешевеет до $215

Графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1060 вышел уже довольно давно, совсем скоро будет представлен GeForce RTX 1060, но цены на видеокарту держатся на высоком уровне. Как сообщают сетевые источники, данная ситуация изменится уже в ближайшие пару месяцев, когда версия GTX 1060 с 6 ГБ памяти подешевеет до 215 долларов. Причиной тому стали заполненные видеокартами склады и ослабевший интерес со стороны добытчиков криптовалют. Что до грядущей RTX 1060, то её цена будет соответствовать уровню модели GTX 1070.