NVIDIA GeForce GTX 1650 стоит от 149 долларов

На просторах интернета только недавно появились данные о новой видеокарте от компании NVIDIA, как в сети уже есть даже стоимость продукта. За новинку GeForce GTX 1650 будут просить от 149 долларов за базовую модель, однако у партнеров, конечно же, будет множество других вариантов, которые будут дороже. К примеру, некоторые компании уже подготовили свои варианты видеокарт, которые оборудованы продвинутой системой охлаждения или подсветкой и цена за такой продукт будет достигать 190 евро. То есть, примерно 200 долларов за топовую модель GeForce GTX 1650 от известного бренда. Можно ли назвать видеокарту разумным приобретением? Сложно сказать без тестов, но цена довольно неплохая и вполне может привлечь внимание игроков.