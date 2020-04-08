NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition продают за $5000

Пару месяцев назад компания NVIDIA выпустила графический адаптер GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Тираж этой топовой видеокарты составляет всего 200 экземпляров, часть из которых были разыграны. Теперь несколько единиц GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появилось на eBay. Эксклюзивный адаптер предлагают купить за 4250–5500 долларов или 2200 – 5000 фунтов. Для сравнения, GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition, которая лежит в основе Cyberpunk 2077 Edition, продается по рекомендованной цене в 1200 долларов. Впрочем, ценность эксклюзивного издания не только не снизится, но и возрастет со временем. Спасибо за это нужно сказать коллекционерам.