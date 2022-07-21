NVIDIA GeForce RTX 3060M уже готовят к запуску на ПК

Мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3060M был перепрофилирован в графическую карту настольного уровня для рынка ПК. Это один из многих мобильных графических процессоров Ampere, который был разработан для совершенно другого сегмента рынка, но из-за нехватки графических процессоров в начале этого года он был объединен с графической картой для настольных ПК, и теперь у нас есть первые тесты. Читатели могут вспомнить времена дефицита видеокарт, когда ситуация с получением комплектующих для создания видеокарт была сложной, а цены были безумно высокими из-за нехватки запасов на полках. Некоторые китайские OEM-производители рассматривали возможность использования графических процессоров для ноутбуков в качестве замены графическим картам для настольных ПК. Именно о такой видеокарте и пойдет речь.

Как указано выше, эта уникальная видеокарта представляет собой графический процессор для ноутбука в графической карте для настольного компьютера. Доступно только 6 ГБ памяти GDDR6 вместо типичных 12 ГБ, которые мы видели на GeForce RTX 3060. Интересно, что количество ядер CUDA увеличено с 3584 ядер настольного варианта до 3840 ядер CUDA. TDP мобильного графического процессора для настольных ПК составляет 115 Вт, тогда как для полнофункционального настольного варианта потребуется 170 Вт. Во время обзора тестовый образец, используемый BullLab Jay, был заблокирован на уровне 80 Вт. Удивительно, но карта работает как настольная видеокарта и намного лучше, чем серия ноутбуков мощностью 105 Вт.