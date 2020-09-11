NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition распаковали

Некоторое время назад состоялась официальная презентация видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, которая увенчалась успехом — производитель показал действительно качественный продукт, который будет продаваться очень хорошо. Теперь производитель разослал видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition всем крупным обзорщикам, которые показали, как видеокарта поставляется в коробке и как она выглядит. Оказалось, что на самом деле новая видеокарта не сильно больше старой, особенно если учитывать длину. В толщину, конечно, есть небольшая разница, но она не вызовет дискомфорта при сборке компьютера, так что переживать не стоит. Выглядит новинка достаточно привлекательно, осталось только подождать релиза от партнеров и тогда можно будет говорить о ценах.