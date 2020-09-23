NVIDIA GeForce RTX 3080 разочаровала фанатов температурами

Некоторое время назад на просторах сети появилась информация о том, что чипы памяти в видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080 нагреваются слишком сильно. Но тогда никто не придал этому значение, так как видеокарты еще не попали в продажу, а значит, данные могли посчитать просто слухом. Теперь ситуация изменилась, так как видеокарты попали в продажу и теперь можно смело говорить о том, что продукт и правда нагревается — чипы памяти в NVIDIA GeForce RTX 3080 могут нагреваться до температуры в 104 градуса по Цельсию, тогда как их предельная температура 110 градусов по Цельсию. Только вот тесты проводились на открытом стенде, тогда как если поместить видеокарту в обычный корпус, то температура легко перевалит за предельные значения температур.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3080
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