NVIDIA GeForce RTX 4050 представят в июне

Вчера достаточно надёжные инсайдеры заявили, что компания NVIDIA планирует выпустить десктопные графические карты серии GeForce RTX 40 Ada Lovelace для среднего и низкого уровня в течение мая и июня уже в этом году. В серии будут представлены модели RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4060 Ti, о которых ранее инсайдеры уже сообщали массу различной информации. Согласно утечке информации из социальных сетей от пользователя MEGAsizeGPU, настольные графические карты NVIDIA GeForce RTX 4060 серии должны выйти в мае, но это будет не самая доступная видеокарта на современном рынке от NVIDIA. Кроме того, NVIDIA GeForce RTX 4070 без приставки Ti будет выпущен в следующем месяце, 13 апреля, а RTX 4050 появится на прилавках магазинов к июню 2023 года. Впрочем, геймерам, которые уже успели обрадоваться скорому релизу действительно доступной видеокарты нового поколения стоит слегка поубавить пыл.

Дело в том, что утечка также гласит, что настольная графическая карта NVIDIA GeForce RTX 4050 будет оснащена всего 6 ГБ видеопамяти через 96-битную шину, что существенно меньше, чем у RTX 3050 с 8 ГБ видеопамяти через 128-битную шину. Соответственно, даже просто играть в современные игры на этой видеокарте не всегда будет комфортно, а некоторые релизы просто не запустятся. Это может вызвать беспокойство, поскольку многие современные игры требуют как минимум 8 ГБ видеопамяти, а некоторые даже больше. RTX 4050 будет ориентирована на массовый рынок ПК, поэтому значительная часть пользователей может столкнуться с проблемами при запуске игр, которые требуют 8 ГБ видеопамяти в качестве минимальных требований.
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