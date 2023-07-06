NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ поступит в продажу 18 июля

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ видеопамяти является одной из самых ожидаемых видеокарт среди геймеров на текущий момент. Новинка обещает сочетание доступной цены и 16 ГБ памяти, что гарантирует повышенную производительность и дополнительную долговечность с учётом растущих потребностей в видеопамяти современных релизов. Предполагалось, что она будет выпущена в начале июня, но, согласно новому утечке от известного инсайдера, компания перенесла дату релиза на середину июля. Впрочем, поскольку источник неофициальный, стоит отнестись к деталям релиза с осторожностью, ведь NVIDIA вполне может изменить свои планы в последний момент. По сообщениям инсайдера, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ, скорее всего, будет выпущена 18 июля 2023 года и за счёт этого производитель создаст более разумную конкуренцию между моделями нового поколения.

Модель с 16 ГБ будет основана на том же графическом процессоре AD106 с 4352 ядрами CUDA, плюс нужно понимать, что тактовая частота графического процессора останется на том же уровне в 2540 МГц. Однако стоит ожидать, что партнёры NVIDIA поставят в продажу разогнанные с завода модели, которые будут предоставлять более высокую производительность. В то же время 16 ГБ памяти GDDR6 с передачей данных на скорости 18 ГТ/сек (не путать с ГБ/сек) будут использовать всю ту же 128-битную шину памяти, которая не позволит раскрыться памяти на полную. И при стоимости в 499 долларов это будет существенный недостаток.