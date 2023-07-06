NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ поступит в продажу 18 июля

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ видеопамяти является одной из самых ожидаемых видеокарт среди геймеров на текущий момент. Новинка обещает сочетание доступной цены и 16 ГБ памяти, что гарантирует повышенную производительность и дополнительную долговечность с учётом растущих потребностей в видеопамяти современных релизов. Предполагалось, что она будет выпущена в начале июня, но, согласно новому утечке от известного инсайдера, компания перенесла дату релиза на середину июля. Впрочем, поскольку источник неофициальный, стоит отнестись к деталям релиза с осторожностью, ведь NVIDIA вполне может изменить свои планы в последний момент. По сообщениям инсайдера, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ, скорее всего, будет выпущена 18 июля 2023 года и за счёт этого производитель создаст более разумную конкуренцию между моделями нового поколения.

Модель с 16 ГБ будет основана на том же графическом процессоре AD106 с 4352 ядрами CUDA, плюс нужно понимать, что тактовая частота графического процессора останется на том же уровне в 2540 МГц. Однако стоит ожидать, что партнёры NVIDIA поставят в продажу разогнанные с завода модели, которые будут предоставлять более высокую производительность. В то же время 16 ГБ памяти GDDR6 с передачей данных на скорости 18 ГТ/сек (не путать с ГБ/сек) будут использовать всю ту же 128-битную шину памяти, которая не позволит раскрыться памяти на полную. И при стоимости в 499 долларов это будет существенный недостаток.
Пользователь купил инженерный образец видеокарты Radeon RX 7…
Один из пользователей Reddit приобрел предсерийную графическую карту Radeon RX 7900 XTX, предназначенную …
AMD представила видеокарты Radeon Pro W7900 и W7800…
Сегодня компания AMD официально представила свои первые графические карты на основе GPU RDNA 3 для работы…
Gainward представила сразу три видеокарты RTX 4070…
Сегодня компания Gainward, которая является одним из ведущих производителей видеокарт в мире, официально …
ASUS анонсировала видеокарту ProArt GeForce RTX 4070 Ti…
Сегодня компания ASUS объявила о проведении выставки профессионального оборудования для творческих профес…
Игры из Xbox Game Pass теперь доступны в NVIDIA GeForce Now…
Microsoft планирует предложить игры из каталога Game Pass на стриминговой платформе NVIDIA GeForce Now — …
Инсайдеры слили в сеть характеристики AMD RX 7600…
Известный поставщик секретной информации опубликовал в своих социальных сетях скриншот, который, судя по …
Стартап планирует создать суперкомпьютер из 22 тысяч NVIDIA …
Новый стартап Inflection AI, основанный бывшим руководителем компании DeepMind и поддерживаемый компаниям…
Энтузиаст уже протестировал AMD RX 7800 XT…
Информационное издание Igor's Lab приняло решение определить потенциальные возможности грядущей видеокарт…
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor