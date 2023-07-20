NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ работает хуже модели на 8 ГБ

Информационное издание MSI Insider Weekly провело стрим, в рамках которого был запущен синтетический тест новейшей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ. И в рамках данного мероприятия было показано, что новая видеокарта с большим объёмом памяти на самом деле медленнее, чем RTX 4060 Ti 8 ГБ. Это начинает объяснять, почему NVIDIA или её партнеры не были особо заинтересованы в предоставлении RTX 4060 Ti 16 ГБ для обзоров различным изданиям и блогерам. Разница в производительности между моделями с 16 ГБ и 8 ГБ составляет всего 0,5%, но модель с 16 ГБ немного уступает 8 ГБ в играх Cyberpunk 2077, F1 23 и Rainbow 6: Siege, настройки во всех случаях установлены на Ultra. Производительность в Fortnite и Hogwarts Legacy практически идентична. Единственный тест, в котором модель с 16 ГБ оперативной памяти опережает собрата по линейке — это CS:GO.

Стоит отметить, что помимо объёма памяти, у RTX 4060 Ti 16 ГБ с моделью на 8 ГБ идентичные характеристики — количество ядер, тактовые частоты, ограничения по мощности. Одна из возможных причин небольшого ухудшения производительности модели с 16 ГБ может быть связано с тем, что память с более высокой плотностью 16 ГБ имеет немного большую задержку или малозначительное увеличение потребления энергии, но это всего лишь наши предположения. Но, в любом случае, это достаточно странная ситуация, так как видеокарта стоит дороже, но работает при этом хуже и не предоставляет никаких бонусов взамен. Это очень неприятно.
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