NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti готовится к релизу за 1000 долларов

Если вы следили за презентацией компании NVIDIA, которая состоялась буквально месяц назад, то заметили, что с тех пор многое поменялось. Дело в том, что производитель изначально представил две версии видеокарты RTX 4080 — на 12 и на 16 гигабайт встроенной памяти. Правда, видеокарты на самом деле отличались не только объёмом памяти, но и характеристиками графического процессора и в целом системы на кристалле. У видеокарты на 12 гигабайт было меньше вычислительных блоков и CUDA-ядер, так что она была заметно слабее собрата по линейке, хотя планировалось, что видеокарта отправится в продажу по цене в 900 долларов. Это было просто безумием, так что геймеры буквально ополчились против производителя и тот вскоре заявил, что видеокарта была ошибкой и её снимают с производства.

Сегодня же инсайдеры из Китая заявили, что на складах некоторых производителей видеокарт уже есть упаковочные коробки для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, которую должны представить в начале января 2023 года. Данная видеокарта тоже получила 12 гигабайт встроенной памяти, так что, вероятно, это та же RTX 4080, только в новой обёртке. Проблема в том, что на фоне невероятного роста цен на видеокарты нового поколения производитель решил ещё больше поднять стоимость на свою продукцию, так что новая NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti будет продаваться по внушительной цене в 1000 долларов. Это очень большой скачок между поколениями, так как RTX 3070 Ti продавалась за 450 долларов в худшем случае.
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