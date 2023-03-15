NVIDIA GeForce RTX 4070 будут продавать за 750 долларов

Буквально на прошлой неделе инсайдеры поделились достаточно интересной информацией о том, что компания NVIDIA планирует в ближайшем будущем выпустить совершенно новую видеокарту из нового поколения, которая будет более доступной для потенциального покупателя. Речь идёт о модели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, которая, по мнению многих потенциальных покупателей, должна продаваться примерно по цене в 450-500 долларов. Но у инсайдеров информация по этому вопросу достаточно грустная, потому что ритейлеры уже сообщают новости о том, что данная видеокарта будет продаваться по цене примерно в 750 долларов. Это достаточно дорого, так как ранее флагманские видеокарты прошлого поколения стоили примерно столько же, а теперь видеокарта среднего класса продаётся за 750 долларов.

Безусловно, данная видеокарта обладает достаточно высокой производительностью, так что она вполне сможет конкурировать с флагманской видеокартой прошлого поколения, но это всё равно не оправдывает такой значительный рост цены, который на текущий момент составляет практически 100%. Если флагманское видеокарта прошлого поколения продавалась примерно за 800-900 долларов, то теперь видеокарта среднего класса будет продаваться примерно за те же деньги, и это идёт речь не о топовых вариантах видеокарты, а о достаточно доступных моделях. Такое отношение к ценообразованию компании NVIDIA, конечно, радовать совершенно не может, особенно на фоне ожидания доступной модели.
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