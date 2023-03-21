NVIDIA GeForce RTX 4070 получит коннектор на 8 пин

Вчера в сети появилось очень много информации о будущей видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4070, которую должны представить в самое ближайшее время, и среди слитых данных оказалась информация о коннекторе, который будут использовать для подключения питания к видеокарте. Изначально многие игроки переживали относительно того, что производитель может задействовать тот же 16-пиновый коннектор, который используется в видеокартах более старшего сегмента, потому что этот коннектор просто плавился у многих игроков по всему миру. Но теперь оказалось, что компания планирует использовать вариант NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8-пиновым коннектором, то есть такой же, как на флагманских видеокартах прошлого поколения. Это очень хорошие новости.

Дело в том, что если производитель делает ставку на NVIDIA GeForce RTX 4070 и устанавливает коннектор на 8 пин, то данная видеокарта будет потреблять относительно немного энергии, не будет сильно нагреваться и коннектор плавиться не будет. Это важный момент, потому что пользователям не очень хочется играть и постоянно смотреть не горит ли их видеокарта. К сожалению, точной даты релиза и стоимости видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 пока что никто рассказать не может, потому что компании-партнёры ещё не готовы эту информацию разглашать, но релиз новой видеокарты должен состояться в самое ближайшее время. Вероятно, новинка будет представлена уже до конца весны текущего года, но доступной она будет весьма относительно.
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