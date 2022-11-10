NVIDIA GeForce RTX 4080 на 80% мощнее RTX 3080

Это действительно кажется внушительным приростом производительности, но здесь хотелось бы отметить парочку моментов. Первый — на текущий момент RTX 3080 продаётся по розничной цене в 700 долларов и это вполне привлекательно для такой производительности. Второй момент — хотя у NVIDIA GeForce RTX 4080 указана розничная цена в 1200 долларов, на деле она продается минимум за 1600 долларов, так что разница в цене более чем двукратная. Третий момент — найти RTX 4080 в продаже будет очень трудно, ведь как показал запуск RTX 4090, видеокарт не так уж много, а желающих их купить — огромная армия. Получается, что видеокарта будет на 70% мощнее своего собрата RTX 3080, при этом почти в три раза дороже и в огромном дефиците. И на фоне такой стоимости мощность уже не кажется впечатляющей.