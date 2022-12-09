NVIDIA GeForce RTX 4080 сильно подешевела

Некоторое время назад появились первые новости о том, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 должна стать дешевле, так как спрос на данную модель сильно низкий — пользователи просто не желают приобретать новинку, которая не обладает внушительной производительностью и при этом стоит так дорого. Соответственно, производитель принял решение немного снизить цену, потому что продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 были безумно низкими — снижение было не очень значительным, но этого хватило, чтобы поднять уровень популярности. Кроме того, теперь оказалось, что в Европе NVIDIA GeForce RTX 4080 уже продаётся дешевле рекомендованной розничной стоимости примерно на сто фунтов — это около 140 долларов, что вполне неплохо.

Вероятно, производитель понимает, что скоро праздники, а значит пользователи захотят купить себе различного рода устройства для того, чтобы сделать подарок кому-то или самому себе. А когда скоро праздники и ещё видеокарта стала дешевле, то желание её купить возрастает стократно. К сожалению, на других рынках NVIDIA GeForce RTX 4080 пока что не подешевела, что немного странно, ведь в США количество желающих купить новинку явно больше, а значит, можно было бы значительно повысить продажи. И интересно, что случится с ценами в начале января, когда производитель представит нечто новое и более доступное. Тогда можно будет говорить о полноценной линейке видеокарт производителя, но пока что RTX 40 смотрится слишком куцо и слишком дорого.
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