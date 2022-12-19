NVIDIA GeForce RTX 4080 вырвалась в топ по продажам

Безусловно, дело не только в этом. На самом деле все понимают, что RTX 4090 покупали те геймеры, у которых давно были деньги на новую видеокарту, но у них из-за майнеров не было возможности её приобрести. Соответственно, когда такая возможность появилась, они сразу купили модель и покупали её на протяжении двух месяцев, после чего желающих приобрести новинку просто не осталось — все, кто хотел, уже купили себе флагманскую видеокарту. Теперь пришло время геймеров, которые хотят нечто более доступное, но всё равно достаточно производительное — речь про NVIDIA GeForce RTX 4080. Это очень классная видеокарта, конечно, хотя и слишком дорогая. Будем ждать, пока новинка доберётся по адекватным ценам и до нас, но пока что информации об этом не так уж много.