NVIDIA GeForce RTX 4080 вырвалась в топ по продажам

На протяжении весьма длительного времени инсайдеры и аналитики сообщали информацию о том, что компания NVIDIA отлично продаёт видеокарты RTX 4090, тогда как младшая модель проигрывает в популярности. Это весьма странная ситуация, потому что RTX 4090 стоит достаточно дорого, но и производительностью обладает внушительной. Соответственно, пользователи готовы платить больше денег за большую производительность, тогда как NVIDIA GeForce RTX 4080 длительное время оставалась в тени. Но недавно производитель снизил цену на данную модель и это, судя по новым отчётам, положительно сказалось на ситуации — компания начала очень активно продавать видеокарту, она даже вырвалась на первое место в рейтинге самых продаваемых видеокарт за последнюю неделю.

Безусловно, дело не только в этом. На самом деле все понимают, что RTX 4090 покупали те геймеры, у которых давно были деньги на новую видеокарту, но у них из-за майнеров не было возможности её приобрести. Соответственно, когда такая возможность появилась, они сразу купили модель и покупали её на протяжении двух месяцев, после чего желающих приобрести новинку просто не осталось — все, кто хотел, уже купили себе флагманскую видеокарту. Теперь пришло время геймеров, которые хотят нечто более доступное, но всё равно достаточно производительное — речь про NVIDIA GeForce RTX 4080. Это очень классная видеокарта, конечно, хотя и слишком дорогая. Будем ждать, пока новинка доберётся по адекватным ценам и до нас, но пока что информации об этом не так уж много.
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