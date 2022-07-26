NVIDIA GeForce RTX 4090 будет потреблять 600 Вт

Согласно новым слухам, опубликованным на форумах Chiphell, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 будет поставляться в вариантах 450 Вт и 600 Вт и будет стоить дешевле, чем рекомендованная производителем розничная цена GeForce RTX 3090 Ti. Ходят слухи, что NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть единственной видеокартой на базе «Ada Lovelace», которая появится на прилавках магазинов в этом году, а другие варианты, возможно, появятся в первом квартале 2023 года. Весьма вероятно, что мы можем увидеть, как NVIDIA анонсирует другие карты, но запуск состоится чуть позже. Одной из причин этой задержки может быть тот факт, что NVIDIA очень серьезно относится к своему существующему инвентарю графических процессоров, и маркетологи могли попросить зеленую команду немного подождать, прежде чем запускать новые карты, и именно поэтому мы наблюдаем падение цены существующей флагманской линейки.

Например, GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA с рекомендованной производителем розничной ценой 1200 долларов уже продается по цене менее 800 долларов США, в то время как RTX 3090 с рекомендуемой рекомендованной производителем розничной ценой 1500 долларов в настоящее время предлагается за 1000 долларов США. Более интересная часть — это цифры TGP. Заявлено, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 будет поставляться с вариантами TGP мощностью 450 Вт и 600 Вт. Эталонный дизайн, скорее всего, останется на уровне 450 Вт, но у партнёров будет возможность увеличить мощность до 600 Вт в своих нестандартных проектах.
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