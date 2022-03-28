NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 будут иметь до 24 ГБ памяти GDDR6X и мощность 600 Вт

После запуска архитектуры Hopper, ориентированной на центры обработки данных, NVIDIA постепенно готовится к переходу потребительского сегмента на новый, ориентированный на игры дизайн под кодовым названием Ada Lovelace. Утверждается, что NVIDIA использует грядущий графический процессор GeForce RTX 3090 Ti в качестве тестового прогона для графического процессора следующего поколения Ada Lovelace AD102. NVIDIA тестирует разъем питания PCIe Gen5 и хочет посмотреть, как он будет работать с самым большим SKU GA102 — GeForce RTX 3090 Ti.

Было обнаружено, что GPU AD102 должен быть совместим по выводам с GA102. Это означает, что количество контактов, расположенных на GA102, такое же, как и на AD102. На эталонной плате AD102 имеется 12 мест для модулей памяти, в результате чего получается до 24 ГБ памяти GDDR6X. Графический процессор окружен 24 преобразователями напряжения, поэтому NVIDIA, скорее всего, выпустит SKU uP9512. Он может управлять восемью фазами, в результате чего на каждую фазу приходится три преобразователя напряжения, что обеспечивает надлежащую подачу питания. Общая мощность платы (TBP), вероятно, оценивается в 600 Вт, а это означает, что графический процессор, память и источник питания вместе выделяют 600 Вт тепла.