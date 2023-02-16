NVIDIA GeForce RTX 4090 оказалась мощнее десктопных моделей

Если верить результатам бенчмарков, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 обладает большей производительностью, чем модель NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, что, безусловно, феноменально. Стоит напомнить, что десктопная видеокарта до релиза нового поколения являлась просто безумной по меркам игровых задач и легко справлялась даже с научной деятельностью, моделированием и вычислениями. Но теперь мобильная видеокарта нового поколения оказалась мощнее этого игрового монстра, что, конечно, не может не радовать поклонников игровых ноутбуков. Другое дело, что если компания хочет продавать такую видеокарту, то ей придётся поработать над реализацией продвинутой системы охлаждения, потому что в противном случае ноутбук просто перегреется.