NVIDIA GeForce RTX 4090 оказалась мощнее десктопных моделей

В начале текущего года компания NVIDIA официально представила миру свою линейку новых игровых видеокарт для ноутбуков, которая привлекла внимание пользователей заявлением производителя о достаточно внушительной производительности мобильных чипов. Геймеры решили, что компания всё же преувеличивает производительность видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, потому что сравнивать её с десктопной моделью крайне проблематично. Но сегодня появились первые результаты из бенчмарков, которые продемонстрировали, что видеокарта на самом деле обладает просто безумной производительностью и может легко уделать видеокарты прошлого поколения десктопного уровня. Это звучит странно, но на деле так всё и есть.

Если верить результатам бенчмарков, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 обладает большей производительностью, чем модель NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, что, безусловно, феноменально. Стоит напомнить, что десктопная видеокарта до релиза нового поколения являлась просто безумной по меркам игровых задач и легко справлялась даже с научной деятельностью, моделированием и вычислениями. Но теперь мобильная видеокарта нового поколения оказалась мощнее этого игрового монстра, что, конечно, не может не радовать поклонников игровых ноутбуков. Другое дело, что если компания хочет продавать такую видеокарту, то ей придётся поработать над реализацией продвинутой системы охлаждения, потому что в противном случае ноутбук просто перегреется.
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