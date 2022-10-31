NVIDIA GeForce RTX 4090 позволяет играть в Genshin Impact в 13К-разрешении

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, безусловно, обладает внушительной производительностью и вполне может считаться действительно прорывным устройством. На текущий момент на рынке просто нет видеокарты, которая могла бы конкурировать с этой новинкой в плане мощности в видеоиграх, так что многие пользователи решили протестировать модель в самых разных сценариях. Например, уже есть шутеры, которые находятся в списке соревновательных дисциплин, которые запускались на NVIDIA GeForce RTX 4090 с 500 FPS и даже в 8К-разрешении. Но на этом энтузиасты решили не останавливаться, запустив на флагманской видеокарте видеоигру Genshin Impact в разрешении 13К. Да, это немного странное разрешение, но суть немного не в этом.

Если говорить о переходе с 1080р на 4К, то количество пикселей на экране пользователя вырастает в четыре раза, тогда как разница между 1080р и 8К — 16 раз. При запуске видеоигры в 8К компьютеру приходится обрабатывать в шестнадцать раз больше пикселей, чем в 1080р, что, безусловно, дарит очень приятную картинку и она точно заслуживает современных мониторов, которые могли бы эту картинку отображать. Но в 13К картинка ещё лучше, практически в два раза лучше, чем при 8К. Соответственно, при таком разрешении плотность пикселей на экране в сравнении с 1080р выше в 48 раз. Это просто безумие, что Genshin Impact в целом можно запустить с такой плотностью изображения на текущих экранах. Видимо, новая видеокарта действительно крайне производительная.