NVIDIA GeForce RTX 4090 позволяет играть в Genshin Impact в 13К-разрешении

Если говорить о переходе с 1080р на 4К, то количество пикселей на экране пользователя вырастает в четыре раза, тогда как разница между 1080р и 8К — 16 раз. При запуске видеоигры в 8К компьютеру приходится обрабатывать в шестнадцать раз больше пикселей, чем в 1080р, что, безусловно, дарит очень приятную картинку и она точно заслуживает современных мониторов, которые могли бы эту картинку отображать. Но в 13К картинка ещё лучше, практически в два раза лучше, чем при 8К. Соответственно, при таком разрешении плотность пикселей на экране в сравнении с 1080р выше в 48 раз. Это просто безумие, что Genshin Impact в целом можно запустить с такой плотностью изображения на текущих экранах. Видимо, новая видеокарта действительно крайне производительная.