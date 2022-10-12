NVIDIA GeForce RTX 4090 разогнали до немыслимых частот

Мы уже давно привыкли к тому, что энтузиасты разгоняют процессоры до немыслимых частот, чтобы предоставить миру демонстрацию внушительной производительности под жидким азотом. Правда, нужно понимать, что ничего общего с реальностью это не имеет, так как в обычной жизни никто не будет охлаждать процессор жидким азотом — это слишком дорого и опасно. При этом новостей о том, что кто-то разогнал видеокарту до внушительных частот за счет специфического охлаждения, практически не возникает, так как тема менее интересная и здесь рекордов почти никто не ставит. Возможно, это связано и с тем, что эксперименты с видеокартами стоят гораздо дороже, чем с процессорами. Но теперь энтузиасты добрались и до видеокарт — они взяли NVIDIA GeForce RTX 4090 и разогнали её графическое ядро до отметки в 3,45 ГГц.

Для этого энтузиасты использовали достаточно специфическую систему охлаждения, что вполне логично, учитывая, что даже с самым мощным штатным кулером видеокарта на таких частотах просто перегрелась бы. При этом от штатного радиатора, конечно, пришлось полностью отказаться — вместо радиатора был установлен специальный отсек, куда энтузиасты заливали жидкий азот. Бокс плотно прижимается к графическому процессору, так что всё тепло легко уходит в азот, а энтузиастам остаётся лишь поднимать множитель для увеличения тактовой частоты. В результате им удалось поставить шесть мировых рекордов, но на самом деле это тоже не имеет ничего общего с реальным миром.
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