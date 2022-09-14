NVIDIA GeForce RTX 4090 уже продают за 2000 долларов

Некоторое время назад на просторах интернета появились достаточно интересные результаты тестов видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 в бенчмарке, где эта модель оказалась в два раза мощнее RTX 3090 Ti. Это, безусловно, не может не радовать, особенно если учитывать, что производитель ещё и систему охлаждения неплохую предоставляет, так что производительность можно будет поднять разгоном ещё выше. И цена такой видеокарты чисто в теории должна составлять около 1500 долларов, что тоже выглядит отличным решением, но, конечно, это не мешает ритейлерам продавать видеокарту дороже ещё до того, как она официально была представлена производителем. Например, во Вьетнаме уже появились предварительные заказы на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 по цене в 2000 долларов.

Безусловно, это слишком дорого, так как на самом деле производитель поставит цену около 1500 долларов — просто локальный ритейлер решил нажиться на геймерах, которые увидели безумную производительность и теперь готовы платить деньги даже за предзаказ. С другой стороны, если по предварительному заказу видеокарту продают за 2000 долларов, то вполне реально, что после релиза она будет продаваться за полторы тысячи долларов по всему миру. И в этом случае у геймеров есть просто шикарная возможность получить крутое решение для всего на свете за более или менее адекватные деньги. Во всяком случае на фоне прошлогодних цен это очень даже заманчивое предложение, тем более это флагманская видеокарта.
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