NVIDIA Hopper H100 получила 120 ГБ памяти

Многие геймеры после анонса новых видеокарт компании NVIDIA были удивлены тому, что производитель не реализовал какой-то видеокарты с безумным запасом встроенной видеопамяти, хотя это обычно работает неплохим драйвером продаж. Но на самом деле компания представила такую видеокарту, просто она создана не для геймеров — речь о модели NVIDIA Hopper H100, которая создавалась специально для учёных, специалистов из разных областей, облачных вычислений, умных технологий, автомобильной промышленности и не только. У этой видеокарты на борту расположено 120 ГБ встроенной видеопамяти — этого достаточно, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи в любой из ситуаций. При этом использовать видеокарту для видеоигр просто не выйдет — она не предназначена для вашего ПК.

Это очень интересный продукт сам по себе, так как в нём куда больше инноваций и интересных решений, чем в видеокартах для игр. Дело в том, что если не учитывать бум криптовалют и майнинга, компания NVIDIA на решениях для серверов зарабатывает куда больше, чем на видеокартах для геймеров. И на презентации было заметно, что львиную долю времени производитель уделил именно видеокартам промышленного разряда, которые создаются для корпоративного сектора. В этом плане NVIDIA Hopper H100 действительно выглядит инновационным решением, которое стоит потраченных денег, хотя, стоит сказать, купить видеокарту такого плана может далеко не любой желающий. Это тоже стоит учитывать.
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