NVIDIA Quadro RTX 4000 официально представили

Официально представлена новая видеокарта NVIDIA Quadro RTX 4000, которая построена на архитектуре Turing. Данная модель создавалась не для игр, стоит сразу отметить, и стоит устройств в России всего 67 тысяч рублей. Это серверное решение, которое будут использовать специалисты для разнообразных вычислительных задач. После анонса технологии RTX, которая позволяет работать в массе новых направлений, данная видеокарта точно будет пользоваться спросом. Стоит отметить, что это младшая модель, которая стоит 900 долларов, если считать по ценам американского сайта. За самую старшую модель нужно будет отдать 6300 долларов и это уже совершенно другой уровень производительности. Пока что хотелось бы посмотреть на тесты этого продукта, чтобы узнать реальные возможности NVIDIA Quadro RTX 4000.