NVIDIA RTX 30 снизит цены на RTX 20

Длительное время мы обсуждали факт того, что видеокарты компании NVIDIA нового поколения должны вот-вот выйти в продажу. Однако пока что даж официального анонса не произошло, что уж говорить про старт продажи. Однако аналитики заявляют, что сразу после релиза поколения NVIDIA RTX 30 цены на видеокарты текущего поколения резко упадут. Это весьма закономерно, ведь компания всегда снимает цены на видеокарты после выхода новинок, но в этот раз производитель очень сильно снизит стоимость. Дело в том, что благодаря этому у пользователей появится возможность попробовать трассировку лучей, что увеличит рынок геймеров с такими видеокартами. Тогда и разработчикам видеоигр будет смысл внедрять технологию в свои проекты. Ждем релиза.

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