NVIDIA RTX 3050 может появиться с вариантами памяти 4 ГБ и 8 ГБ

По слухам, видеокарта RTX 3050 поступит в двух вариантах: GA106-140 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 и 2304 ядрами CUDA, а GA106-150 будет включать 8 ГБ памяти GDDR6 и 2560 ядер CUDA. Эти две новые модели будут иметь 128-битную шину памяти, однако дальнейшие подробности, такие как скорость памяти или TDP, пока не известны. У нас нет никакой информации о MSRP или доступности этих двух карт при запуске, но, как и в случае со всеми другими недавними запусками, мы не ожидаем ничего радикального. Наиболее вероятная дата анонса этих видеокарт в настоящее время - 4 января, наряду с другими новыми продуктами NVIDIA на выставке CES 2022, которые будут доступны с 27 января.