NVIDIA RTX 3050 может появиться с вариантами памяти 4 ГБ и 8 ГБ

По слухам, видеокарта RTX 3050 поступит в двух вариантах: GA106-140 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 и 2304 ядрами CUDA, а GA106-150 будет включать 8 ГБ памяти GDDR6 и 2560 ядер CUDA. Эти две новые модели будут иметь 128-битную шину памяти, однако дальнейшие подробности, такие как скорость памяти или TDP, пока не известны. У нас нет никакой информации о MSRP или доступности этих двух карт при запуске, но, как и в случае со всеми другими недавними запусками, мы не ожидаем ничего радикального. Наиболее вероятная дата анонса этих видеокарт в настоящее время - 4 января, наряду с другими новыми продуктами NVIDIA на выставке CES 2022, которые будут доступны с 27 января.

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 3050
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-…
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-Тестируемая сегодня видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC не новинка, но с момента ее выхода раск…
AMD повысит цену на видеокарты на 10%…
AMD повысит цену на видеокарты на 10%Цены на флагманские видеокарты от NVIDIA и AMD, похоже, только растут, в основном из-за продолжающейся не…
Представлена видеокарта ASUS GeForce RTX 2060 12GB Dual EVO…
Представлена видеокарта ASUS GeForce RTX 2060 12GB Dual EVOКомпания ASUS пополнила ассортимент графических адаптеров GeForce RTX 2060 12GB моделью Dual EVO, которая…
MSI готовит ноутбуки на NVIDIA RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti…
MSI готовит ноутбуки на NVIDIA RTX 3070 Ti и RTX 3080 TiВ прошлом месяце мы узнали, что мобильные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti могут появи…
Выпущено AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.4 исправляющее …
Выпущено AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.4 исправляющее AMD сегодня выпустила четвертую версию Radeon Software за месяц. Бета-версия 21.10.4 устраняет критическу…
EK представляет специальный выпуск водоблоков для видеокарт …
EK представляет специальный выпуск водоблоков для видеокарт EK, ведущий поставщик устройств охлаждения представляет свои высокопроизводительные водоблоки графическог…
ZOTAC Gaming объявляет о выпуске оборудования под совместным…
ZOTAC Gaming объявляет о выпуске оборудования под совместнымВ честь грядущего фильма Sony Pictures Resident Evil: Welcome to Raccoon City компания ZOTAC Technology L…
Представлена 3D-карта Palit GeForce RTX 2060 12GB Dual…
Представлена 3D-карта Palit GeForce RTX 2060 12GB DualКомпания Palit пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 2060 Dual с 12 ГБ видеопамяти, которая…
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4K
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor