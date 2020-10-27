NVIDIA RTX 3060 Ti появилась в сети

Некоторое время назад, когда NVIDIA только представила свои новые видеокарты RTX30xx, многие пользователи говорили о том, что они хотели бы увидеть видеокарты более доступного формата. Вероятно, это даст возможность пользователям получить необходимую производительность за меньшие деньги, что весьма заманчиво. С другой стороны, теперь вот в сети появились якобы данные о видеокарте RTX 3060 Ti, которая получит весьма привлекательную мощность, но сама видеокарта при этом обладает целым спектром слабостей, хотя конечная стоимость, судя по приставке Ti, не будет такой уж низкой. Так что если вы большой фанат современной графики, то не стоит сразу бежать в магазин за покупкой видеокарты нового формата, дождитесь первых тестов.

Комментарии и отзывы RTX 3060 Ti
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