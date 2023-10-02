NVIDIA RTX 3060 заняла топ видеокарт в Steam

Видеокарта GeForce RTX 3060 от компании NVIDIA, которой уже почти три года, продолжает укреплять свои позиции в роли самой популярной видеокарты для современных геймеров. Собственно, модель долгое время оставалась лидером в рейтинге лучших графических карт по мнению множества зарубежных изданий, пока видеокарту не сменила модель RTX 4060. Впрочем, это не мешает модели RTX 3060 постепенно захватывать рынок — результаты статистики Steam за сентябрь показывают, что данная видеокарта среднего уровня предыдущего поколения продемонстрировал прирост в 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и теперь оназанимает долю рынка в 6,10%.

Это значит, что RTX 3060 впервые официально выбила из топа народную видеокарту GTX 1650, которая долгое время занимала лидирующую позицию в Steam из-за лучшего соотношения цены к производительности. При этом стоит понимать, что в статистике Steam, где указана модель RTX 3060, также учтены модели RTX 3060 с 12 ГБ и RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти. Это предоставляет видеокарте определённое преимущество, но, с другой стороны показатель всё равно приличный. Дело в том, что видеокарты GTX 1650, GTX 1060 и RTX 2060 имеют лишь одну запись в списке статистики Steam, тогда как RTX 3060 сегментирована на две половины — одна модель для настольного компьютера находится, и одна RTX 3060 для ноутбуков. Но это явно указывает на то, что далеко не все сейчас играют в 4К-разрешении — большинство геймеров играют в Steam на видеокартах, которые справляются только с Full HD.
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