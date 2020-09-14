NVIDIA RTX 3070 начнут продавать 15 октября

На презентации компании NVIDIA производитель заявил, что версия видеокарты NVIDIA RTX 3070 будет продаваться в октябре, но точную дату никто не назвал. Собственно, это вполне привычная тактика производителя — всегда сначала продают флагманские модели, а потом уже отправляют в продажу новую версию с более низким ценником, чтобы не создавать конкуренцию на момент старта продаж флагмана. Теперь появилась точная дата старта продаж NVIDIA RTX 3070 — видеокарта отправится на рынок уже 15 октября, так что пользователи, которые очень хотели получить себе продвинутое решение, получат возможность в ближайшем будущем получить действительно шикарную видеокарту за вполне разумные деньги. Вопрос только в стоимости для локального рынка.

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 3070
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