NVIDIA RTX 3090 стоит под 2000 долларов

Вокруг новой линейки видеокарт компании NVIDIA ходит довольно много слухов, так как производитель делает серьезный упор на мощности и обещает прирост производительности в играх, что будет и правда заметно. Однако стоит понимать, что при покупке флагманской модели пользователь будет переплачивать громадные средства за производительность, которая не всегда нужна на момент покупки. Сейчас, к примеру, производитель еще ничего не говорит по этому поводу, но поставщики секретной информации уверены в том, что RTX 3090 будет продаваться почти за две тысячи долларов. Это достаточно дорого на самом деле, особенно если учитывать, что ранее видеокарты продавались дешевле тысячи долларов. Видимо, рынок видеокарт вскоре тоже покажет рост цен.