NVIDIA RTX 40 Titan показали на изображении

На протяжении нескольких месяцев инсайдеры публиковали достаточно спорные данные о видеокарте RTX 40 Titan, так как, видимо, точных данных у них просто не было — буквально каждая новость отличалась друг от друга в плане характеристик новинки и прочих важных параметров. Но сегодня в сети появилось якобы слитое официальное изображение новой видеокарты из линейки Titan, которая выглядит достаточно привлекательно, но, конечно, вам понадобится немало времени, чтобы разместить её внутри корпуса, потому что радиатор в этом случае даже больше, чем у RTX 4090. И на самом деле это очень важный момент, потому что пользователю действительно нужно будет разместить столь огромную видеокарту внутри корпуса и подойдет далеко не каждая модель.

Также инсайдер, который опубликовал данное изображение, заявил, что у видеокарты действительно мощная подсистема питания, которая на пике будет потреблять от 600 до 800 Вт энергии, что, конечно, просто безумие даже по современным меркам. Сложно представить, как на такую видеокарту можно будет передавать питание по одному коннектору, при этом чтобы он не расплавился и не вышел из строя. Возможно, к моменту анонса видеокарты производитель сможет хотя бы частично решить проблему в этом направлении, но пока что информации об этом вопросе у нас нет. Остаётся только ждать анонса видеокарты Titan нового поколения, которая должна обрадовать создателей контента, учёных и не только, потому что это действительно мощное решение.
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