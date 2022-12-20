NVIDIA RTX 4070 Ti оказалась мощнее конкурента

Сегодня произошла достаточно смешная ситуация — видеокарта RTX 4070 Ti, которая официально ещё не была анонсирована, попала в бенчмарк, в котором обошла ближайшего конкурента из новой линейки видеокарт AMD. Получается, что новинка ещё официально не представлена и пользователи даже приблизительно не могут оценить возможности продукта, но им уже нет смысла покупать видеокарту конкурента, которая только неделю назад попала в продажу. При этом нет информации о стоимости RTX 4070 Ti, так что говорить о конкуренции пока что рано — если новинка сильно дороже оппонента, то разница в производительности не будет выглядеть такой уж внушительной. Впрочем, инсайдеры уверяют, что видеокарта нового поколения будет представлена уже совсем скоро.

Если верить источникам в сети, видеокарта RTX 4070 Ti должна отправиться в продажу уже 5 января, тогда как презентация пройдёт 3 января. Это немного странно, ведь производителю было бы логичнее выпустить видеокарту до новогодних праздников и продать внушительные партии, но релиз состоится сразу после Нового года. Правда, ожидать каких-то чудес от данной видеокарты не стоит, так как производительность у неё будет заметно ниже флагманских решений. Возможно, производитель представит новинку по разумной цене, чтобы таким образом привлечь внимание аудитории, но пока что никаких данных относительно цен просто нет. Благо, до анонса осталось ровно две недели, так что гадать нам осталось не так уж долго на самом деле.