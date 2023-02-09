NVIDIA RTX 4070 выйдет в апреле этого года

Буквально вчера появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует отправить в релиз новые видеокарты более доступного уровня, а сегодня инсайдеры уже сообщают, что ритейлеры должны отправить видеокарты в продажу в начале апреля текущего года. Это немного странно, потому что производитель обычно до конца февраля уже выпускал свои доступные видеокарты в продажу, а теперь приходится ждать, пока они выйдут уже весной. И речь идёт исключительно о модели RTX 4070, которая на самом деле не такая уж и производительная, как хотелось бы, опять же, если верить тестам. Это совершенно обычная модель начального уровня, которая позволяет играть в 108-р или в 2К от силы на высоких настройках графики, но большего от неё требовать точно не стоит.

Определённое преимущество данной видеокарты заключается в её доступности, но, опять же, никто пока что не знает цену новинки. Если она будет продаваться за 400 долларов, то да, её можно будет назвать с огромной натяжкой доступным решением, но если посмотреть на тенденцию роста цен, то можно смело заявить, что данная модель будет продаваться за 600-700 долларов, а за эти деньги назвать её доступной уже не получается при всём желании. Всё же ранее видеокарты ниже 80-й модели всегда считались средним или даже начальным классом, а сейчас они продаются за те же деньги, что и флагманы прошлого поколения, что немного огорчает пользователей. Вероятно, нужно потратить какое-то время, чтобы оценить возможности RTX 4070, но сейчас она выглядит странной.
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