NVIDIA RTX 5070 отправится в продажу 5 марта

Как всегда, самая важная видеокарта от компании NVIDIA — та, которую можно реально купить, а не какие-то модели с баснословными ценами на уровне подержанного автомобиля. Компания сделала смелое заявление о своей RTX 5070, утверждая, что она сможет обеспечить производительность уровня RTX 4090 всего за 549 долларов — заявление спорное, так как речь идёт про генерацию кадров с DLSS 4, а не про чистую производительность в играх. Однако теперь NVIDIA немного изменила свои планы — на странице продукта указано, что запуск RTX 5070 перенесён с февраля на 5 марта. Соответственно, компания AMD получит шанс перехватить инициативу с видеокартами Radeon RX 9070 и 9070 XT, анонсировав их в рамках мероприятия 28 февраля. Несмотря на задержку RTX 5070, NVIDIA всё же выпустит RTX 5070 Ti за 749 долларов раньше AMD — её продажи стартуют уже 20 февраля, то есть через неделю.

AMD заранее обозначила, что не собирается конкурировать с самыми мощными новинками NVIDIA, поэтому основным фактором борьбы, вероятно, станет цена. Radeon RX 9070 и 9070 XT, судя по утечкам, нацелены скорее на уровень RTX 4070 Ti и 4070 Super, а не выше. Тем не менее, у NVIDIA, зарабатывающей уже по 20 миллиардов долларов чистой прибыли за квартал, есть возможность ответить на ценовую конкуренцию, если в этом возникнет необходимость. Всё же на данный момент у видеокарт бренда наблюдается безумный дефицит и на деле стоимость видеокарт получается просто колоссально высокой. Это многим не нравится.
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