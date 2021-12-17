NVIDIA анонсировала три новых мобильных графических процессора

GeForce RTX 2050 имеет 2048 ядер CUDA, что больше, чем у мобильного RTX 2060, но у него более низкие тактовые частоты и значительно меньшее энергопотребление - 30-45 Вт. Он также ограничен 4 ГБ 64-битной памяти GDDR6, что ставит его на территорию GeForce MX, когда дело доходит до пропускной способности памяти, поскольку NVIDIA указывает пропускную способность памяти всего 112 ГБ / с.
Две версии GeForce MX также поддерживают память GDDR6, но кроме этого NVIDIA не выпустила ничего существенного с точки зрения спецификаций. NVIDIA упоминает, что GeForce MX550 заменит MX450, при этом заявляя, что оба графических процессора предназначены для повышения производительности при редактировании видео и фотографий, при этом MX570 также подходит для игр. Сообщается, что все три графических процессора появятся в ноутбуках весной этого года.