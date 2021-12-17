NVIDIA анонсировала три новых мобильных графических процессора

NVIDIA только что анонсировала три новых мобильных графических процессора. Прежде всего, это GeForce RTX 2050, которая должна быть основана на архитектуре Тьюринга. Два других графических процессора - это GeForce MX550 и MX570, оба предположительно основаны на архитектуре Ampere.

GeForce RTX 2050 имеет 2048 ядер CUDA, что больше, чем у мобильного RTX 2060, но у него более низкие тактовые частоты и значительно меньшее энергопотребление - 30-45 Вт. Он также ограничен 4 ГБ 64-битной памяти GDDR6, что ставит его на территорию GeForce MX, когда дело доходит до пропускной способности памяти, поскольку NVIDIA указывает пропускную способность памяти всего 112 ГБ / с.

Две версии GeForce MX также поддерживают память GDDR6, но кроме этого NVIDIA не выпустила ничего существенного с точки зрения спецификаций. NVIDIA упоминает, что GeForce MX550 заменит MX450, при этом заявляя, что оба графических процессора предназначены для повышения производительности при редактировании видео и фотографий, при этом MX570 также подходит для игр. Сообщается, что все три графических процессора появятся в ноутбуках весной этого года.