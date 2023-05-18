NVIDIA анонсировала видеокарты RTX 4060 и RTX 4060 Ti

NVIDIA сегодня представила видеокарты среднего ценового сегмента из линейки RTX 4060, а также сразу две версии RTX 4060 Ti — на 8 и 16 ГБ видеопамяти. Первой в продажу поступит именно старшая модель RTX 4060 Ti в версии с 8 ГБ видеопамяти — она дебютирует 24 мая по рекомендованной цене 399 долларов. В основе GeForce RTX 4060 Ti используется графический процессор AD106-350/351 с архитектурой Ada Lovelace, выполненный по улучшенному 5-нм техпроцессу TSMC. Графический чип содержит 4352 ядер CUDA и работает с частотой 2,54 ГГц. Данный графический процессор дополняют 8 или 16 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 18 ГБ/сек и 128-битной шиной, что даёт общую пропускную способность в 288 Гбайт/сек. Заметим, что конфигурация графического ядра у обеих версий RTX 4060 Ti идентичная — карты отличаются исключительно объёмом видеопамяти и ценой.

Модель RTX 4060 получила графический процессор AD107-400 с той же архитектурой, но только с 3072 ядрами CUDA и частотой 2,46 ГГц. Его дополняют 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 17 ГБ/сек, 128-битной шиной и общей пропускной способностью 272 Гбайт/с. Как уже упоминалось, младшая версия версия RTX 4060 Ti на 8 ГБ поступит в продажу 24 мая по цене 399 долларов, тогда как RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти дебютирует в июле по цене 499 долларов. Также в июле выйдет в продажу и самая доступная видеокарта RTX 4060 по цене 299 долларов. Но все эти цены, конечно же, указаны исключительно для видеокарт от самой NVIDIA, тогда как решения компаний-партнёров будут дороже.