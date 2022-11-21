NVIDIA анонсирует RTX 4050 в январе

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует отправить в продажу видеокарты начального уровня новой линейки RTX 40 в январе следующего года, а сегодня инсайдеры поделились весьма интересными новостями на эту тему. Поставщики секретной информации считают, что видеокарты начального уровня будут официально анонсированы 3 января на выставке CES 2022, но речь идёт не про десктопные видеокарты, а про модели для ноутбуков. Например, компания должна официально анонсировать видеокарту RTX 4050, которая позволит пользователю получать необходимую производительность на игровых ноутбуках и не только. Безусловно, пока что говорить о производительности этой видеокарты рановато, но если вы хотите игровой ноутбук — советуем подождать.

При этом данных про видеокарты для компьютеров пока что нет — возможно, производитель официально представит и десктопные видеокарты, но верится в это с трудом. Дело в том, что видеокарта RTX 4050 для ПК позволила бы производителю мгновенно переманить покупателей на сторону нового поколения видеокарт, но тогда им не было бы смысла покупать видеокарты серии RTX 30, которых на складах всё ещё предостаточно. Так что мы будем ожидать новостей по этому поводу, но хотелось бы сразу заявить, что ожидать какого-то невероятного развития не стоит. Эти видеокарты будут на 15% мощнее собратьев по прошлому поколению, но с поддержкой DLSS 3. И этого на самом деле достаточно, чтобы новинки покупали.