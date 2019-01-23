NVIDIA готовит GeForce GTX 1660 Ti

В интернете длительное время обсуждали то, что компания NVIDIA может выпустить в продажу новую видеокарту под названием GeForce GTX 1660 Ti, однако в это было тяжело поверить. Производитель «зеленых» видеокарт так активно продвигал технологию RTX и так надеялся на ее распространение, а тут вдруг видеокарта без этой технологии. Однако, недавно на конференции, которую проводили для китайских партнеров, была анонсирована новая видеокарта. Она получила именно это название, так что можно смело ожидать анонс в середине февраля. Точных технических характеристик никто не называет, но это и понятно — на презентации партнерам лишь вкратце рассказали о технологиях и все, остальное мы узнаем уже после мирового релиза. Осталось только подождать.