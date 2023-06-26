NVIDIA готовит к релизу H100 на 94 ГБ

Однако теперь поставщики секретной информации заявляют, что NVIDIA в скором времени предоставит опции на 94 и 64 ГБ для H100 независимо от того, какую версию предпочитает потенциальный покупатель. Напомним, что ещё в сентябре 2022 года инсайдеры уверенно заявляли, что NVIDIA подготовила вариант H100 с 120 ГБ памяти, но с тех пор производитель так ничего и не выпустил с подобным объёмом памяти. Сейчас же инсайдеры действительно нашли на просторах интернета упоминания о новых видеокартах с большим объёмом памяти, но сложно сказать, будет ли производитель такое отправлять в продажу. Нужно понимать, что это могут быть просто инженерные образцы, которые компания использует для работы с новыми технологиями, например, или для запуска сложного софта.