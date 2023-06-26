NVIDIA готовит к релизу H100 на 94 ГБ

Если верить информации инсайдеров, вычислительная система, которую в сети привыкли называть видеокартой, предназначенная для работы с технологиями на базе искусственного интеллекта, под названием H100 от NVIDIA в ближайшее время получит крупное обновление. Стоит отметить, что на текущий момент видеокарта H100 является самым мощным предложением от NVIDIA и представлена в нескольких вариантах — H100 PCIe, H100 SXM и H100 NVL (две видеокарты в связке). Но также стоит понимать, что в настоящее время H100 поставляется с 80 ГБ HBM2E памяти как в версии для PCIe, так и SXM5. Значительным исключением является версия H100 NVL, которая имеет 188 ГБ HBM3 памяти, но это с учётом двух карт, то есть по 94 ГБ на каждую.

Однако теперь поставщики секретной информации заявляют, что NVIDIA в скором времени предоставит опции на 94 и 64 ГБ для H100 независимо от того, какую версию предпочитает потенциальный покупатель. Напомним, что ещё в сентябре 2022 года инсайдеры уверенно заявляли, что NVIDIA подготовила вариант H100 с 120 ГБ памяти, но с тех пор производитель так ничего и не выпустил с подобным объёмом памяти. Сейчас же инсайдеры действительно нашли на просторах интернета упоминания о новых видеокартах с большим объёмом памяти, но сложно сказать, будет ли производитель такое отправлять в продажу. Нужно понимать, что это могут быть просто инженерные образцы, которые компания использует для работы с новыми технологиями, например, или для запуска сложного софта.