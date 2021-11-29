NVIDIA готовит к релизу RTX 3090 Ti

Флагманская видеокарта NVIDIA Geforce RTX 3090 - это что-то вроде монстра, которого многие хотят, но не могут получить. Но теперь ходят слухи о еще более мощном варианте под названием RTX 3090 Ti с большим количеством ядер CUDA и высокими требованиями к питанию. Тем не менее, похоже, что этот графический процессор может похвастаться не только производительностью, поскольку новая карта также может иметь самую быструю память GDDR6X от Micron. Согласно информационному изданию Uniko's Hardware, RTX 3090 Ti будет поставляться с встроенной памятью Micron MT61K512M32KPA-21U, конфигурация которой обеспечивает пропускную способность 21 Гбит/сек. Это также будет первая модель видеокарты, в которой будут использоваться модули GDDR6X объемом 2 ГБ, что вдвое сократит количество чипов в сравнении с оригинальной RTX 3090.

Упрощение конфигурации памяти исходной карты NVIDIA, естественно, имеет свои преимущества, поскольку устраняет необходимость в активно охлаждаемой задней панели. Тем не менее, потребление энергии у RTX 3090 Ti тоже возрастет — есть информация о 450 Вт, так что позаботиться о новом уровне охлаждения всё же придется, особенно если вы хотите разогнать видеокарту. Впрочем, как и в случае со всеми слухами об игровых ПК, мы бы посоветовали отнестись к этой информации о RTX 3090 Ti с недоверием. С другой стороны, это вполне логичный шаг — зачем компании NVIDIA отдавать чипы на доступные видеокарты в период дефицита, если можно заработать куда больше на флагманских картах.
Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 3090 Ti
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