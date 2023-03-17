NVIDIA готовит к релизу RTX 4060 и RTX 4070

Сегодня на просторах интернета появились изображения доступных видеокарт нового поколения от компании NVIDIA (RTX 4060 и RTX 4070), которые должны отправиться в продажу в самое ближайшее время. Стоит сразу отметить, что речь идёт о моделях видеокарт от самого производителя, так что говорить о каком-либо интересном дизайне в данном случае не приходится. Производитель использует абсолютно ту же систему с большим радиатором из алюминия, поверх которого устанавливается активный вентилятор, способный прогонять холодный воздух через радиатор. Ничего удивительного в данном дизайне нет, потому что производитель использует аналогичный внешний вид в своих видеокартах на протяжении уже достаточно длительного времени, так что фотографии ничего нового нам не дали.

Единственный бонус, который геймеры получили из данной информации, заключается в том, что видеокарты уже готовы и в скором времени они отправятся в производство или даже на склады продавцам. А если производитель уже выпустил партию видеокарты и готовится к анонсу, то мероприятие должно произойти в самое ближайшее время, открыв геймером доступ к более доступным видеокартам нового поколения. Если верить информации инсайдеров, новые видеокарты доступного уровня не будут удивлять какой-то невероятной производительности, но при этом они будут стоить адекватные денег и покупать их гораздо разумнее, чем отдавать деньги за видеокарты прошлого поколения, не поддерживающие технологии вроде DLSS 3. Так что стоит подождать анонса.
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