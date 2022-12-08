NVIDIA готовит к релизу RTX 4070 Ti за 899 долларов

Случилась крайне забавная ситуация, которая, вероятно, вынудит аудиторию ненавидеть компания NVIDIA. Дело в том, что в начале осени компания официально представила свою новую линейку видеокарт RTX 40, которая на тот момент состояла из трёх моделей — RTX 4090, которая выступила флагманом линейки, потом RTX 4080 на 16 ГБ, которая чуть слабее, но всё ещё довольно производительная модель, а закрывала список новинок RTX 4080 на 12 ГБ. Проблема в том, что производитель в ходе презентации не указал, что на самом деле эти две RTX 4080 — совершенно разные видеокарты, так как у них отличаются графические процессоры, частота, количество CUDA-ядер и многое другое. При этом младшая RTX 4080 оказалась очень слабой, чтобы называться флагманом, но цена на неё составила 899 долларов.

Вскоре после презентации геймеры буквально засыпали компанию NVIDIA гневными комментариями о том, что модель RTX 4080 на 12 ГБ не имеет права называться флагманской картой, так как она слишком слабая и это скорее RTX 4070 Ti. И что вы думаете? NVIDIA официально заявила, что эту видеокарту никто выпускать не будет и её сняли с производства, после чего компания… подготовила к релизу RTX 4070 Ti. Это та же видеокарта, только называется иначе, и инсайдеры сегодня заявили, что стоимость RTX 4070 Ti составит те же 899 долларов, то есть компания просто переименовала видеокарту и отправила её в продажу по старой цене. Звучит максимально неприятно, особенно после громкого заявления об отмене производства.