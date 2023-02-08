NVIDIA готовит к релизу RTX 4070 и RTX 4070

Когда компания NVIDIA провела свою официальную презентацию, многие пользователи ожидали увидеть не только флагманские видеокарты, но и достаточно доступные решения, которые бы позволили играть в современные проекты с максимальным удовольствием. Однако оказалось, что в планы производителя это не входило — компания представила только RTX 4090 и RTX 4080, которые продаются за 1800 и 1500 долларов соответственно. Купить видеокарты по рекомендованной цене просто невозможно, так как их не так много поступает в продажу, но, с другой стороны, компания позже анонсировала чуть более доступную модель NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Впрочем, это тоже дорогое удовольствие при цене около 1200 долларов, так что геймеры всё равно остались удовлетворены.

Теперь поставщики секретной информации сообщают нам о том, что во втором квартале текущего года, то есть уже весной, компания NVIDIA планирует релиз двух доступных видеокарт — NVIDIA GeForce RTX 4070 и NVIDIA GeForce RTX 4060. Правда, стоит сразу отметить, что доступная видеокарта в понимании производителя это от 600 долларов, так что стоит сразу приготовиться к данному развитию событий. С другой стороны, если пользователь хочет получить максимальную производительность за минимальные деньги, то лучше вовсе на текущее поколение видеокарт не смотреть и прицелиться на прошлое поколение, которое сильно упало в цене. Ту же RTX 3080 сейчас можно купить за 700 долларов, что куда более привлекательное приобретение.
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