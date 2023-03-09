NVIDIA готовит к релизу новую RTX 3060 на более быстрой памяти

Хотя у компании NVIDIA на текущий момент уже имеется достаточно производительное новое поколение видеокарт, некоторым пользователям такие новинки просто не по карману. Соответственно, пользователи, которые не могут себе позволить дорогущую RTX 4090, например, вскоре должны получить существенный апдейт в лице видеокарты RTX 3060, которая будет пользоваться спросом в первую очередь из-за своей достаточно низкой стоимости. Инсайдеры уверены, что производитель планирует адаптировать видеокарту под новый графический процессор, а также реализовать память нового поколения, которая обладает более внушительной скоростью передачи данных. Это всё позволит вывести модель на новый уровень производительности, который нужен потребителю.

При этом стоит понимать, что видеокарта RTX 3060 не будет пользоваться таким уж огромным спросом, если она будет продаваться сильно дороже оригинала. Пользователи в случае с памятью нового поколения и чуть более продвинутого процессора просто получают возможность работать с чуть большей производительностью, а значит, цена должна быть соизмеримой. Будем надеяться, что вскоре производитель также представит видеокарту RTX 4060, которая позволит получить доступ к технологиям нового поколения вроде DLSS 3, ведь это на самом деле очень важный момент. Многие геймеры ожидают именно эту видеокарту, которую должны были показать в феврале, но так в конечном итоге и не показали. Придётся подождать ещё.
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