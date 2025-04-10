NVIDIA готовит к релизу сразу две RTX 5060 Ti

Видеокарты NVIDIA серии RTX 50 на базе архитектуры Blackwell пока не произвели должного впечатления на геймеров. Несмотря на то, что большинство моделей (за исключением флагманской RTX 5090) были представлены по тем же или даже более низким ценам, чем их предшественники из RTX 40-й серии, это не помогло. Проблемы с наличием на складах привели к росту цен, и ни одна из карт сейчас не продаётся по рекомендованной стоимости. Ситуацию усугубляют и нестабильные драйверы, которые пока не обеспечивают должной оптимизации под новую архитектуру. Сейчас NVIDIA готовит к релизу своё более массовое решение — видеокарты из линейки RTX 5060. Первая карта в линейке, RTX 5060 Ti, выйдет сразу в двух конфигурациях с 16 и 8 ГБ видеопамяти. И недавно появились первые утечки, раскрывающие как характеристики, так и результаты синтетических тестов Vulkan и OpenCL.

Согласно базе данных, RTX 5060 Ti получит 4608 CUDA-ядер и будет работать на частотах до 2647 МГц. Также используется новая видеопамять GDDR7 со скоростью 28 Гбит/сек, подключённая через 128-битную шину. Что касается производительности, в тестах Vulkan карта набирает 140147 баллов, а в OpenCL — 146234 балла. Это на 14% и 12% выше, чем у RTX 4060 Ti, соответственно. Разница не революционная, но заметная. Помимо прочего, 5060 Ti будет поддерживать все новые технологии Blackwell, включая DLSS 4, Multi-Frame Generation и Reflex 2. Вопрос только в цене новинки, которая пока что не раскрывается производителем.