NVIDIA готовит к релизу сразу три варианта RTX 4070

Некоторое время назад компания NVIDIA анонсировала новое поколение видеокарт, но, к сожалению, обошлась исключительно моделями топового сегмента, которые, по вполне понятным причинам, не подходят большинству пользователей — слишком дорогое удовольствие. Соответственно, геймеры ждали, когда же компания выпустит более доступные видеокарты нового поколения, и в начале января производитель представил RTX 4070 Ti, хотя назвать видеокарту сильно доступной, конечно, проблематично. Соответственно, аудитория ожидает ещё более доступных видеокарт, но пока что информация об этом крайне непонятная — например, инсайдеры сообщили, что им удалось найти данные о видеокарте RTX 4070 с тремя разными объёмами памяти. Верится в это с большим трудом.

Дело в том, что для каждого объёма памяти производителю приходится использовать соответствующую шину памяти, так как она имеет свои особенности и ограничения. Исходя из этого видеокарта RTX 4070 на 10 ГБ и на 16 ГБ, например, будет отличаться в плане производительности очень сильно — настолько, что это будут буквально разные видеокарты. И мы сильно сомневаемся, что компания NVIDIA захочет настолько сильно сегментировать свою продуктовую линейку, потому что ранее производитель наоборот работал над тем, чтобы этот вопрос свести к минимуму. Вероятно, инсайдеры просто что-то напутали или информация, которая к ним попала, носит лишь предварительный характер. Будем следить за ситуацией и этим вопросом.