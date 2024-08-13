NVIDIA готовит к релизу упрощённую версию видеокарты RTX 4070

Слухи о том, что компания NVIDIA работает над новой версией видеокарты GeForce RTX 4070, сегодня практически подтвердились. Стоит напомнить, что примерно неделю назад появились данные о том, что NVIDIA планирует выпустить модель RTX 4070 с памятью GDDR6, так как компания сталкивается с дефицитом чипов GDDR6X на текущий момент. И согласно данным информационного издания Videocardz, партнёры NVIDIA уже начали работу над новой версией видеокарты. Например, компания GALAX подготовила новую версию модели под названием GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X с памятью GDDR6. Стоит понимать, что эта графическая карта NVIDIA GeForce RTX 4070 уже доступна на рынке, но с конфигурацией памяти GDDR6X. Новая версия будет оснащена чипами памяти GDDR6, хотя упаковка видеокарты, судя по всему, не будет отличаться от предыдущей версии.

Возможно, информация о типе памяти будет указана на обратной стороне упаковки, но было бы лучше, если бы GDDR6 была отмечена и на фронтальной стороне — в противном случае пользователи будут введены в заблуждение. Внешне GALAX GeForce RTX 4070 GDDR6 выглядит идентично оригинальной модели и имеет двухслотовый дизайн с одним 8-контактным разъёмом питания. Однако новая версия будет использовать графический процессор AD104-251 вместо AD104-250, который использовался в вариантах с памятью GDDR6X. Соответственно, производительность у новой версии видеокарты будет ниже, так что стоит учитывать это в случае приобретения новинки.