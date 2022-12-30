NVIDIA готовит мобильную версию GeForce RTX 4090

Правда, пока что это лишь данные из бенчмарка, так что говорить о реальной производительности слишком рано. Нужно понимать, что сейчас тестирование происходит на инженерном образце видеокарты, которая может отличаться от того, что реализует производитель в конечном итоге. Но, конечно, заметной разницы всё равно не будет, так что примерно стоит ожидать производительности выше флагманской видеокарты прошлого поколения для десктопа. Про энергопотребление пока что информации нет, но мы подождем, пока производитель официально анонсирует устройство и тогда можно будет говорить более предметно. В любом случае, игровые ноутбуки следующего года будут очень привлекательными в плане производительности. А вот с ценой — вопрос интересный.