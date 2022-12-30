NVIDIA готовит мобильную версию GeForce RTX 4090

Некоторое время назад на просторах интернета появились новости о том, что компания NVIDIA планирует выпустить видеокарты нового поколения для ноутбуков, но никаких точных данных не появлялось — инсайдеры просто заявили, что в начале января компания представит нечто интересное. Но сегодня появились более или менее привлекательные данные о грядущих мобильных видеокартах — например, если верить данным бунчмарка, мобильная версия видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 будет мощнее, чем видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 для десктопа, что, безусловно, очень круто. Теперь можно смело говорить но действительно производительных игровых и рабочих ноутбуках, потому что возможностей у этой видеокарты будет предостаточно.

Правда, пока что это лишь данные из бенчмарка, так что говорить о реальной производительности слишком рано. Нужно понимать, что сейчас тестирование происходит на инженерном образце видеокарты, которая может отличаться от того, что реализует производитель в конечном итоге. Но, конечно, заметной разницы всё равно не будет, так что примерно стоит ожидать производительности выше флагманской видеокарты прошлого поколения для десктопа. Про энергопотребление пока что информации нет, но мы подождем, пока производитель официально анонсирует устройство и тогда можно будет говорить более предметно. В любом случае, игровые ноутбуки следующего года будут очень привлекательными в плане производительности. А вот с ценой — вопрос интересный.
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