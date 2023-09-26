NVIDIA готовит релиз видеокарт на 3 нм уже в 2024 году

Можно с уверенностью сказать, что на текущий момент компания NVIDIA является ведущим производителем графических ускорителей, используемых для технологий на базе искусственного интеллекта. И останавливаться на достигнутом производитель не собирается, так как уже в следующем году компания планирует выпускать новые ускорители на базе технологического процесса в 3 нанометра. Это существенно повысит энергоэффективность графических ускорителей, что для конечного покупателя даже важнее, чем производительность. Дело в том, что данные видеокарты, которые выполняют различные функции искусственного интеллекта, потребляет безумные объёмы электрической энергии. Это сказывается на расходах центров обработки данных, на что крупные компании обращают внимание.

Но с переходом на новый технологический процесс компания сможет повысить энергоэффективность своей продукции, существенно снизив расходы, необходимые на электрическую энергию. Суть в том, что технологические процессы позволяют компании при том же уровне производительности снизить потребление энергии на треть. И у владельца графического ускорителя нового поколения будет возможность выбирать — он либо получает куда большую производительность, по сравнению с текущим поколением графических ускорителей, либо может получить ту же производительность, но при существенном снижении затрат на энергоресурсы. Интересно, что компания это делает в ускоренном темпе и первые реальные модели будут уже через три месяца.
AMD готовит к релизу видеокарту Radeon Pro W7600…
AMD готовит новую «рабочую» видеокарту начального уровня на основе архитектуры графических процессоров RD…
Видеокарту RTX 4090 разогнали до 4090 МГц…
Оверклокер под ником CENS сумел успешно разогнать видеокарту GeForce RTX 4090 до частоты в 4 090 МГц, тем…
NVIDIA передумала выпускать RTX 4090 Ti…
Похоже, что геймеры, которые надеялись в ближайшим будущем приобрести максимально производительную видеок…
Всего один геймер в Японии решил купить NVIDIA GeForce RTX 4…
С сегодняшнего дня графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060 доступен для покупки по цене от 299 долл…
ZOTAC представила сразу две видеокарты RTX 4060 на 8 ГБ…
Сегодня компания ZOTAC официально объявила о расширении линейки видеокарт следующего поколения, основанны…
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ работает хуже модели на …
Информационное издание MSI Insider Weekly провело стрим, в рамках которого был запущен синтетический тест…
AMD представила Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 7800X3D в стиле…
Компании AMD и Bethesda сегодня официально представили лимитированные издания своих топовых продуктов — в…
MSI лишила пользователя гарантии на видеокарту из-за кабеля …
После того как выяснилось, что поставляемые компанией NVIDIA 16-контактные адаптеры питания 12VHPWR могут…
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor