NVIDIA готовит релиз видеокарт на 3 нм уже в 2024 году

Можно с уверенностью сказать, что на текущий момент компания NVIDIA является ведущим производителем графических ускорителей, используемых для технологий на базе искусственного интеллекта. И останавливаться на достигнутом производитель не собирается, так как уже в следующем году компания планирует выпускать новые ускорители на базе технологического процесса в 3 нанометра. Это существенно повысит энергоэффективность графических ускорителей, что для конечного покупателя даже важнее, чем производительность. Дело в том, что данные видеокарты, которые выполняют различные функции искусственного интеллекта, потребляет безумные объёмы электрической энергии. Это сказывается на расходах центров обработки данных, на что крупные компании обращают внимание.

Но с переходом на новый технологический процесс компания сможет повысить энергоэффективность своей продукции, существенно снизив расходы, необходимые на электрическую энергию. Суть в том, что технологические процессы позволяют компании при том же уровне производительности снизить потребление энергии на треть. И у владельца графического ускорителя нового поколения будет возможность выбирать — он либо получает куда большую производительность, по сравнению с текущим поколением графических ускорителей, либо может получить ту же производительность, но при существенном снижении затрат на энергоресурсы. Интересно, что компания это делает в ускоренном темпе и первые реальные модели будут уже через три месяца.