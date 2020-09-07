NVIDIA называла RTX 3090 - Big Ferocious GPU

RTX 3090 - это монстр, и компания NVIDIA называет его Big Ferocious GPU (BFGPU).

RTX 3090 будет поставляется с невероятными 24 ГБ памятью GDDR6X и 10 496 ядрами CUDA. Компания NVIDIA также пообещала, что видеокарта RTX 3090 будет поддерживать игры в формате 8K со скоростью 60 кадров в секунду.

RTX 3090 больше похож на серию графических процессоров Titan компании, особенно с ценником в 1499 долларов США. RTX 3090 огромен - он занимает три слота по сравнению с двумя обычными на материнской плате и корпусе.

Вся эта мощность и размер 313 мм в длину, означают, что для него также потребуется мощный блок питания. Компания NVIDIA рекомендует блок питания на 750 Вт. RTX 3090 будет доступен с 24 сентября 2020 года.
Комментарии и отзывы RTX 3090 Big Ferocious GPU
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